Луческу решил избавиться от шестерых игроков из “Динамо”

По данным ресурса “Meta-ratings.com.ua”, наставник “Динамо” Мирча Луческу принял решение о судьбе некоторых игроков, не дожидаясь окончания собрания, передает

Детали

По имеющейся информации в ближайшее время должны досрочно покинуть собрание и вернуться в Киев шесть футболистов. Среди них — нападающий Владислав Супряга и нигерийский полузащитник Бенито.

21 июля киевская команда в полном составе переедет на дополнительный третий мини-сбор в Австрию, где будет тренироваться и проведет два контрольных поединка.

23 июля подопечные Луческу сыграют с немецким “Унион” (Берлин), встреча пройдет в городе Кематен. А на 26 июля запланирован спарринг с испанским “Вильярреалом” в городе Куфштайн.

Напомним

ФИФА дисквалифицировала трех российских футболистов.

По материалам: УНН