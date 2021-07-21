Луческу решил избавиться от шестерых игроков из “Динамо”
По данным ресурса “Meta-ratings.com.ua”, наставник “Динамо” Мирча Луческу принял решение о судьбе некоторых игроков, не дожидаясь окончания собрания, передает
Детали
По имеющейся информации в ближайшее время должны досрочно покинуть собрание и вернуться в Киев шесть футболистов. Среди них — нападающий Владислав Супряга и нигерийский полузащитник Бенито.
21 июля киевская команда в полном составе переедет на дополнительный третий мини-сбор в Австрию, где будет тренироваться и проведет два контрольных поединка.
23 июля подопечные Луческу сыграют с немецким “Унион” (Берлин), встреча пройдет в городе Кематен. А на 26 июля запланирован спарринг с испанским “Вильярреалом” в городе Куфштайн.
Напомним
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По материалам: УНН