Флаг Украины на открытии Олимпиады в Токио будут нести Елена Костевич и Богдан Никишин

В пятницу, 23 июля, в олимпийском Токио состоится торжественная церемония открытия Игр ХХХІІ Олимпиады, на которой флаг Украины будут нести Олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин. Об этом сообщил Олимпийский комитет Украины в Facebook, передает

Известно, что впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу двух знаменосцев – женщину и мужчину. Это связано с активной позицией Международного Олимпийского Комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства.

“Эти Игры уже пятые в моей карьере. Если откровенно, то я всегда мечтала выполнить эту почетную миссию. На открытии Олимпиады в Токио среди знаменосцев других стран будет много титулованных и опытных представителей пулевой и стендовой стрельбы. Мне приятно быть в их рядах”, – говорит Елена Костевич.

“Для меня большая честь нести флаг Украины. Очень благодарен спортсменам-коллегам за доверие и уважение. Имею положительное отношение к тому, что будет два знаменосца. Это прекрасная инициатива и будет здорово, если это станет доброй традицией”, – отметил Богдан Никишин.

В Токио с 12 июля до 22 августа действует четвертый по счету режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. В связи с ростом заболеваемости (в среднем за последние семь дней выявляли около 3,2 тыс новых случаев заражения) Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Японские болельщики будут допущены только на стадионы, расположенные в префектурах Мияги, Ибараки и Сидзуока, но в количестве, не превышающем 50% от вместимости арены или не выше 10 тыс. человек. В Токио, где пройдут церемонии открытия/закрытия и большинство соревнований, зрители не будут допущены на мероприятия. Всего же 724 из 750 соревнований Игр пройдут при пустых трибунах.

Также решено отказаться от фан-зон, просмотров на больших экранах и других мероприятий. Это связано с намерением японских властей не допустить распространения заражений коронавирусом.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

По материалам: УНН