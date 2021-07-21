Двое украинских теннисистов победили на старте турнира в Нур-Султане

Представители украинского тенниса Сергей Стаховский и Алексей Крутых завоевали победы в первом круге соревнований в Нур-Султане, информирует со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Детали

Сергей Стаховский одержал нелегкую победу на старте Нур-Султана над Бенджамином Локом – 6: 3, 3: 6; 7: 5

Алексей Крутых, который преодолел квалификацию одиночного разряда на Челленджер в Нур-Султане, также успешно стартовал в основе. В первом раунде он нанес поражение восьмом сеяного Тунг-Лин Ву – 6: 2, 6: 2.

Примечательно, что второй сеяный соревнований Стаховский в следующем поле сыграет с Ником Чэппелл из США, а Крутых с Мирзой Башич с Боснии и Герцеговины.

Дополнение

В случае побед во втором круге, наши теннисисты проведут очный поединок в рамках 1/4 финала турнира.

По материалам: УНН