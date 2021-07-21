“Динамо” объявило двух новых спарринг-партнеров на сборах в Австрии

Киевское “Динамо” объявило о проведении двух дополнительных контрольных матчей на сборах в Австрии, сообщает со ссылкой на пресс-службу клуба.

Детали

На следующий день после товарищеского матча с “Атлетиком” из Бильбао, который запланирован на сегодня, команда в полном составе переедет на дополнительный третий мини-сбор в Австрию, где будет тренироваться и проведет два контрольных поединка. 23-го июля подопечные Мирчи Луческу сыграют с немецким “Унион” (Берлин), встреча пройдет в городе Кематен. А на 26-ое июля запланирован спарринг с испанским “Вильярреалом” в городе Куфштайн.

Примечательно, что после этого “динамовцы” вернутся в Киев и продолжат работу на своей учебно-тренировочной базе в Конче-Заспе.

Напомним

“Динамо” уступило французскому клубу в спарринге в Швейцарии.

По материалам: УНН