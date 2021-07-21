Бокс: названа дата проведения боя Усик – Джошуа

Промоутерская компания “Matchroom Boxing” объявила в Instagram о поединке между украинцем Александром Усиком и чемпионом в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа, сообщает

Детали

Поединок состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе “Тоттенхэм Хотспур”. Перед этим поединок Усик — Джошуа пытались организовать на 21 или 28 августа, однако в итоге он состоится на месяц позже.

Боксеры сразятся за чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO, которыми сейчас владеет Джошуа.

Дополнение

Для Усика предстоящий бой станет третьим в супертяжелом весе после побед над Чазз Уизерспуном и Дереком Чисорой. Последний украинец победил в октябре прошлого года.

Джошуа в последнем бою нокаутировал болгарина Кубрата Пулева, защитив чемпионские пояса.

По материалам: УНН