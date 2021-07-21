“Александрия” подписала двух новичков: известны детали
Клуб Украинской Премьер-лиги — “Александрия” объявила о подписании двух футболистов, сообщает со ссылкой на пресс-службу клуба.
Что известно
Сразу двое новичков присоединились к команде Юрия Гуры. Нападающий Владимир Одарюк пришел свободным агентом и подписал контракт на год, а защитника Андрея Цурикова на такой же срок арендовали у “Металлиста”.
Детали
В прошлом сезоне Одарюк выступал за “Николаев” — 27 матчей и 7 голов в рамках Первой лиги. Цуриков играл за СК “Днепр-1”, а в июне этого года подписал контракт с “Металлистом”. Защитник продержался в Харькове всего месяц и теперь снова будет играть в УПЛ. Ранее он защищал цвета “Металлурга” С, “Динамо”, “Говерлы” и той же “Александрии”.
Дополнение
“Желто-черные” начнут новый сезон 25 июля гостевым матчем против “Зари”.
По материалам: УНН