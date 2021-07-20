Украинского легкоатлета Главана дисквалифицировали: он не примет участия в Олимпиаде-2020

В адрес Федерации легкой атлетики Украины поступило решение Спортивного арбитражного суда от 15 июля 2021 года по делу о дисквалификации Игоря Главани (спортивная ходьба). Об этом сообщили в ФЛАУ.

Пересмотрев дело, Спортивный арбитражный суд принял решение увеличить срок дисквалификации Игоря Главана до трех лет и аннулировать результаты, показанные им, начиная с 25 июля 2017 года.

“Таким образом, Игорь Главан, который был утвержден в состав команды Украины для участия в Олимпийских играх-2020, а именно по спортивной ходьбе на 50 км, не сможет принять в них участие. Дисквалифицированного атлета заменит Валерий Литанюк, который шел в мировом топ-листе следующим и был утвержден Исполкомом ФЛАУ в резервный состав участников официальной делегации”, – указали в ФЛАУ.

7 июля стало известно, что НОК утвердил состав сборной Украины на Олимпийские игры в Токио.

По материалам: УНН