Спорт
Украинский гроссмейстер стал триумфатором соревнований в Дортмунде
В немецком Дортмунде завершился традиционный шахматный фестиваль “Sparkassen Chess Trophy”, на котором равных не было украинском Павел Эльянов, информирует со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Детали
Среди 10-ти участников кругового турнира “48 Internationale Dortmunder Schachtage Deutschland Grand Prix” (этап Гран-при Германии) соревновались двое украинский – Павел Эльянов и Руслан Пономарев.
Именно Эльянов стал победителем турнира с результатом 6 очков из 9 возможных. Пономарев набрал 4,5 очка и занял 5 место.
Второе и третье места заняли представители Германии – Колларс и Фридман.
Что предшествовало этому
Двое украинский стали призерами шахматного турнира во Франции.
По материалам: УНН