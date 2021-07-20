Украинский гроссмейстер стал триумфатором соревнований в Дортмунде

В немецком Дортмунде завершился традиционный шахматный фестиваль “Sparkassen Chess Trophy”, на котором равных не было украинском Павел Эльянов, информирует со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

Детали

Среди 10-ти участников кругового турнира “48 Internationale Dortmunder Schachtage Deutschland Grand Prix” (этап Гран-при Германии) соревновались двое украинский – Павел Эльянов и Руслан Пономарев.

Именно Эльянов стал победителем турнира с результатом 6 очков из 9 возможных. Пономарев набрал 4,5 очка и занял 5 место.

Второе и третье места заняли представители Германии – Колларс и Фридман.

Что предшествовало этому

Двое украинский стали призерами шахматного турнира во Франции.

По материалам: УНН