Украинский баскетболист продолжит карьеру в чемпионате Литвы

Форвард и капитан “Черкасских обезьян” Владимир Конев в следующем сезоне впервые в карьере сыграет за рубежом. Об этом утверждает Basket.com.ua, передает .

Опытный 32-летний баскетболист продолжит карьеру в литовском клубе “Пьен Жвайгждес”. Клуб регулярный чемпионат литовского первенства закончил на 8-м месте, уступив в первом раунде “Жальгирису” (0:2).

В прошлом сезоне в составе “Обезьян” Конев сыграл 36 матчей, в которых по 27,2 минуты на площадке набирал 12,2 очка, делал 5,5 подбора, 3,3 передачи и 1,4 перехвата (РЕ 15,4).

За свою профессиональную карьеру Конев провел по 4 сезона в “Кривбассбаскете”, “Химике” и “Черкасских обезьянах”. Также форвард выступал в составе национальной сборной Украины, в том числе в финальной части чемпионата Европы-2017.

Действующий чемпион Украины усилился лидером израильского клуба.

По материалам: УНН