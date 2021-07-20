Спорт

Украинка Монзуль получила назначение на матч Олимпийских игр

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Украинка Монзуль получила назначение на матч Олимпийских игр

На поединке первого тура женского футбольного турнира Олимпиады в Токио Китай – Бразилия (группа Е) будут работать украинские судьи, информирует со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Детали

Главным арбитром встречи, которая состоится 21 июля в Рифу на стадионе “Мияги”, выступит украинка Екатерина Монзуль. На линиях ему будут помогать соотечественница Марина Стрелецкая и чешка Люси Ратайова. Четвертый арбитр — Стефани Фраппар (Франция).

Арбитр системы VAR — Гильермо Гуадра Фернандес (Испания). Ассистенты арбитра системы VAR — Бенуа Милль (Франция), Сэм Фишвик (Германия) и Дженни Палмквист (Швеция).

Заметим, что Монзуль уже имеет опыт судейства на Олимпийских играх. Так, на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро она проводила два поединка — между США и Новой Зеландией на групповом этапе и между Китаем и Германией в четвертьфинале.

Дополнение

Женский футбольный турнир пройдет с 21 июля по 6 августа, а мужской — с 22 июля по 7 августа 2021 года.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 43 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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