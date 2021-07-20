” src=”https://pl.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/2a6da6d3a55e0a2d65661be50ea0c6d1.jpg” alt=”МОК впервые в истории изменил девиз Олимпийских игр” width=”100%” />

Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии утвердил новый девиз Олимпийских игр. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на Inside the Games.

Инициатором изменений был глава МОК Томас Бах. Отмечается, что решение было принято единогласно. В новый девиз Олимпиады добавили слово “вместе”. Теперь он звучит так: “Быстрее, выше, сильнее — вместе” (“Citius, altius, fortius — communis”).

Девиз Олимпийских игр изменили впервые с 1894 года. Ранее он звучал так: “Citius, altius, fortius” (“Быстрее, выше, сильнее”).

Автором первой версии был французский священник Анри Дидон, который произнес эти слова в 1894 году на открытии спортивных соревнований в колледже. Это услышал инициатор организации Олимпиады — барон Пьер де Кубертен — и посчитал, что именно этот девиз показывает цель атлетов всего мира.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.

Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

За шесть дней до начала Олимпиады в Токио сообщили о прыжке в заболеваемости COVID-19. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио снова вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.

А уже 18 июля в Олимпийской деревне в Токио впервые обнаружили коронавирус у спортсменов.

По материалам: УНН