МОК включил ски-альпинизм в программу зимних Олимпийских игр 2026 года

Ски-альпинизм был включен в программу зимних Олимпийских игр 2026 в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо после утверждения Международным олимпийским комитетом во вторник. Об этом пишет со ссылкой на Reuters.

В этом виде спорта, сочетающем восхождение и спуски по горным тропам на лыжах или с лыжами, на Олимпийских играх будет пять соревнований.

Всего на Играх примут участие 48 спортсменов (24 женщины и 24 мужчины), соревнования будут носить спринтерский, индивидуальный характер и одну смешанную эстафету.

МОК сослался на популярность этого вида спорта в Италии и его быстрое распространение в США и Канаде, среди других стран.

Включение ски-альпинизма, представленного на Зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне 2020 года довело общее количество зимних видов спорта до восьми.

Зимние Олимпийские игры 2026 – 25-е по счету зимние Олимпийские игры, которые планируется провести в начале 2026 года. Прием заявок начался 16 марта 2017 года и закончился 16 сентября 2017 года.

24 июня 2019 года МОК на своей 134-й сессии в Лозанне (Швейцария) объявил о том, что зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина д’Ампеццо.

По материалам: УНН