Квалификация Лиги чемпионов: Где Дзерби назвал “Генк” крепкой командой

Главный тренер “Шахтера” Роберто Де Дзерби подвел итоги жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и соперничества с бельгийским “Генк”, передает со ссылкой на сайт “оранжево-черных”.

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По мнению итальянского специалиста, неважно кого “Шахтер” получил в соперники, ведь каждый из них клуб должен побеждать на пути к попаданию в групповой стадии Лиги чемпионов.

“Если мы хотим попасть в группу Лиги чемпионов, должны проходить два раунда квалификации. Если бы нам достался, например, победитель пары “ПСВ” — “Галатасарай”, было бы так же трудно, как и с “Генк”, ведь в Лиге чемпионов все игры очень сложные.

“Генк” — команда, в которой выступают молодые талантливые футболисты. Их тренер из Нидерландов. Они много играют в атаке. В прошлом сезоне “Генк” завершил чемпионат на втором месте, а несколько дней назад проиграл “Брюгге” матч за Суперкубок. Я считаю, что это крепкая команда. Как и “Шахтер”, — отметил коуч.

Напомним

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По материалам: УНН