Кардинально новая: клуб УПЛ сменил эмблему

Представитель украинского футбола – ПФК “Львов”, опубликовал обновленную клубную эмблему, информирует со ссылкой на пресс-центр команды.

Что известно

Старт о конкурсе на разработку нового логотипа для команды состоялся еще в прошлом году. Более трехсот предложений получил клуб. Только один вариант был передан в руки профессиональных дизайнеров, которые воплотили логотип в новую эмблему.

Цитата

“Синий и золотой цвета идентифицируют национальную принадлежность как футбольной команды, так и граждан Украины. А еще это традиционные цвет города Льва. Красный цвет — цвет команды своего города, цвет „горожан“. Символ льва также связываем со Львовом. А еще с чертами, которые присущи нашей команде на поле: храбрость, настойчивость и выносливость.

Лев на логотипе — схематический: он состоит из кирпича и брусчатки, как и Львов. А еще демонстрирует, что мы уверенно закладываем фундамент новой истории ПФК „Львов“, шаг за шагом будем становиться лучше и уверенно будем двигаться к новым футбольных достижений.

Корона льва — символ Даниила Галицкого, аллюзионный атрибут исторического достояния, упоминание о „малой родине“. Мы не одеваем ее на себя, а определяем ее как высшую цель, к которой будем приближаться с каждой новой полученной наградой.

Форма логотипа — щит. Клуб будет защищать ворота города Льва и приумножать его футбольную славу на игровом поле ”, – говорится на сайте команды.

Справка

В прошлом сезоне “Львов” занял восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ.

По материалам: УНН