Баскетбол: двое легионеров пополнили ряды БК “Одесса”

Пресс-служба БК “Одесса” объявила о подписании контракта с латвийским защитником Томсом Лейманисом и латвийским бигменом Лаурис Блаусом, сообщает

Детали

Прошлый сезон Лейманис провел в белорусском “чмок-Минск”, в составе которого в Лиге ВТБ сыграл 22 матча, набирал 8,7 очка, делал 2,9 передачи и 1,4 подбора при 32,8 процентах реализации трехочковых за 19,9 минут на площадке.

В Лиге чемпионов Лейманис сыграл 8 матчей, в которых, проводя на площадке 15,6 минуты, набирал 4,6 очка, делал 1,9 подбора и 1,6 передачи.

Ранее новичок Одессы также выступал в чемпионатах Латвии, Эстонии, а также в других дивизионах Греции и Испании.

Зато Блаус в прошлом сезоне выступал за эстонский Пярну, в составе которого в местной национальном первенстве набирал 9,9 очка и делал 5,9 подбора в среднем за 18,9 минуты.

Это второй приезд латыша в Одессу: в 2018 году Блаус провел 9 матчей за “АГНИ”, набирая 10,6 очка, делая 6,1 подбора и 2,1 передачи в среднем за 24,1 минуты на площадке.

Кроме Украины за свою профессиональную карьеру Блаус играл в чемпионатах Латвии, Польши, Эстонии и Лиге ВТБ.

Напомним

Ранее “Одесса” объявила о переходах Андрея Агафонова, Кирилла Марченко, а также американского защитника Эвана Синглтари.

По материалам: УНН