Баскетбол: действующий чемпион Украины усилился лидером израильского клуба

Мужской БК “Прометей” почти завершил формирование команды на сезон 2021/2022, подписав контракт с еще одним американским защитником Крисом Доу. Об этом сообщает сайт клуба, передает

Детали

В прошлом сезоне он выступал за “Маккаби” Хайфу в чемпионате Израиля. Провел 21 матч, в среднем набирал 16,9 очка, делал 5,8 подбора, 4,4 передачи за 31,4 минуты на площадке.

За свою профессиональную карьеру в Европе Доу с 2013 года выступал за португальский “Сампаенсе”, клубы второго французского дивизиона “Е-Морьен” и “Тулон”, а также “По-Ортез” из первого дивизиона, бельгийский “Финикс”, израильский “Несс -Циона” и польский “Анвил” с которым выиграл Кубок и Суперкубок Польши.

Контекст

Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии также стал игроком “Прометей”.

По материалам: УНН