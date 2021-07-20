Александр Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025

Александр Ярославский

Действующий городской голова Харькова Игорь Терехов своим распоряжением назначил Александра Ярославского координатором подготовки к Суперкубку УЕФА, передает .

“Определить президента группы DCH Александра Владиленовича Ярославского (по согласию) координатором по подготовке города Харькова к Суперкубку УЕФА-2025 года, уполномоченным по взаимодействию с Украинской ассоциацией футбола и Комитетом стратегического развития футбола УАФ, по вопросам подготовки города к матчу за Суперкубок УЕФА-2025”, — сказано в документе.

Как сообщалось ранее, Харьковский горсовет просит УЕФА разрешить городу провести этот матч между победителями Лиги Европы и Лиги Чемпионов в 2025 году, когда будет отмечаться 100-летие ФК “Металлист”.

Официальный статус координатора подготовки Харькова к большим международным футбольным событиям Ярославский получил уже во второй раз.

Вся футбольная инфраструктура города была создана в рамках подготовки города к Евро-2012, а Александр Ярославский, который и тогда был координатором подготовки города, инвестировал 300 млн долл. в современный аэропорт, пятизвездочный отель и другие объекты городской инфраструктуры. Именно это позволило Харькову перейти из резервного города турнира в статус принимающего.

А на недавней сессии горсовета харьковские депутаты постановили поручить Ярославскому процесс подготовки к Суперкубку-2025, назвав его фамилию в обращении к Украинской ассоциации футбола.

По этому поводу эксперты выразили убеждение, что Ярославский обеспечит Харькову Суперкубок УЕФА-2025. У него устойчивая репутация в европейском мире футбола, а его кейс в УЕФА считают уникальным примером участия частного инвестора в масштабном инфраструктурном строительстве. Именно это позволяет Харькову рассчитывать на успех своей заявки на проведение Суперкубка УЕФА в 2025 году. В то время, как поданная в 2018 г. по инициативе областной власти Харьковщины заявка на Суперкубок-2021 не имела успеха.

Как пишут СМИ, она была заведомо провальной, потому что ее подавали люди “no name” в футбольном мире, а футбольная инфраструктура города находилась в сомнительном юридическом статусе и пришла в плачевное техническое состояние. В итоге совокупность этих факторов создавала огромные очевидные риски проведения в Харькове ключевого европейского клубного поединка.

Тогда как возвращение Александра Ярославского в большой футбол, его усилия по возрождению ФК “Металлист” и инвестиции в восстановление инфраструктуры внушают Харькову уверенность, что здесь увидят и Суперкубок-2025, и еврокубковые матчи с участием “желто-синих”.

По материалам: УНН