“Заря” обыграла “Днепр-1” перед стартом УПЛ

Свой финальный товарищеский матч в это межсезонье провела луганская “Заря”. На выезде клуб сыграл со спортивным клубом “Днепр-1”. Встреча состоялась на “Днепр-Арене” в городе “Днепр”, передает со ссылкой на сайты команд.

Детали

Судьбу игры решил точный удар форварда “Зари” Шахаба на 40-й минуте.

“Днепр-1”: Паст, Сваток, Логинов (Батагов, 83), Адамюк, Лучкевич, Ди Франко (Игнатенко, 68), Джурасек, М.Кравченко, Назаренко (Ярмолюк, 83), Когут (Довбик, 68), Русин (Билл, 83)

“Заря”: Шевченко, Руфат, Имереков, Фаворов, Жуниньо, Назарин (Лунев, 78), Цвек, Громов, Булеца, Аллахяр (Овусу, 78), Шахаб (Кристиан, 78).

Цитата

“Когда ты играешь официальные матчи, то у молодежи уже не будет такого шанса проверить собственные силы, как сегодня, когда ты можешь провести спарринг против добротной команды. Мы рады, что у нас уже есть скамейка запасных, которые без боли могут заменить основных, ведь у нас сегодня не было многих игроков из основы — и Кочергин, и Гладкий, и Кабаев, и Вернидуб. Сегодня у нас так и было запланировано, чтобы все сдали этот тест, набрали форму и полностью выложились. Специально играли в заключительные минуты в меньшинстве, хотя была добрая воля главного тренера “Днепра-1”, чтобы мы заменили игрока, но нам в чемпионате еще предстоит поиграть вдесятером, поэтому сами виноваты и будем терпеть. Победа — есть победа, но все же это не первая официальная игра, хотя волнения и здесь должно присутствовать “, – сказал коуч” Зари “Виктор Скрипник.

Напомним

“Ворскла“арендовала защитника “Шахтера”.

По материалам: УНН