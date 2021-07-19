Украина выиграла третью медаль в конце юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике

В заключительный день юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходил в Таллинне, прыгун с шестом Александр Онуфриев на 14 сантиметров улучшил личный рекорд и выиграл бронзовую медаль, передает со ссылкой на сайт ФЛАУ.

Онуфриев приехал в Таллин, имея в активе 5,30 метров, но на протяжении соревнований несколько раз улучшал личный рекорд. Сначала украинец с третьей попытки прыгнул на 5,34 м, затем с первой преодолел 5,39 и в завершение со второго раза перелетел планку на высоте 5,44 м. Добавив к личному рекорду 14 сантиметров, Онуфриев выиграл бронзовую медаль. Серебряному призеру Матвею Волкову из Беларуси Александр уступил лишь по попыткам.

“Когда ехал в Таллин, мечтал о медали, но это как сон! У нас были хорошие соревнования, вот только о ветре этого не скажешь. Я улучшил личный рекорд, а следовательно, сумел подойти к чемпионату в лучшей форме и продемонстрировать ее. Медаль будет важной вехой моей карьеры. Я горд стоять на пьедестале с такими соперниками”, – сказал Онуфриев.

По итогам чемпионата Украины с тремя наградами (по одной “золотой”, “серебряной” и “бронзовой”) заняла 14-е место в медальной таблице.

По материалам: УНН