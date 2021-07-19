Теннис: украинка второй раз подряд обновила персональный рекорд в рейтинге WTA

Ангелина Калинина

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленные данные в одиночном и парном разрядах, сообщает со ссылкой на сайт WTA.

Финалистка турнира в Будапеште 24-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина поднялась на 15 ступенек и установила новый личный рекорд. На этой неделе Калинина занимает 80-ю строчку в мировой классификации.

На вершине рейтинга среди украинок остается Элина Свитолина – 6-я строчка, которая уступает Андрееску 206 очков.

В топ-100 также идет Даяна Ястремская – 46-я (-2) и Марта Костюк – 65 (+2).

На тринадцать строк свое положение улучшила Екатерина Козлова – 141-е место. Катарина Завацкая осталась на 144-й строчке.

Калинина также установила персональный рекорд в рейтинге и на прошлой неделе.

По материалам: УНН