Шестнадцать голов: женская команда “Шахтера” провела первую в истории клуба декабря

Свой первый в истории матч провела женская команда ФК “Шахтер” В товарищеской встрече подопечные Романа Заева в Счастливом принимали киевскую “Единство”, передает со ссылкой на сайт “горняков”.

Детали

“Шахтер” не оставил никаких шансов оппонентками — 16: 0.

Голы забивали: 1: 0 Кожухарь (2), 2: 0 Кревская (9), 3: 0 Кожухарь (11), 4: 0 Янчук (12), 5: 0 Янчук (28), 6: 0 Янчук (41) 7: 0 Кожухарь (45), 8: 0 Янчук (48), 9: 0 Вегерича (49), 10: 0 Кожухарь (54), 11: 0 Кожухарь (55), 12: 0 Мохнач (57, пен. ), 13: 0 Старухина (58), 14: 0 Кожухарь (67), 15: 0 Ковб (71), 16: 0 Молодюк (75)

Заметим, что сезон откроется 15 августа — в этот день в Кропивницкому подопечные Романа Заева должны встретиться с “Багира”.

Напомним

Полузащитник “Шахтера” пополнил ряды “Ворсклы”.

По материалам: УНН