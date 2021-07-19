Олимпиада-2020: “устричная чума” грозит одному из ключевых мест соревнований

Комплекс Sea Forest Waterway в Токийском заливе, где пройдут соревнования по гребле на каноэ и гребле во время Олимпиады-2020, готов с опережением графика. Единственное, на что никто не рассчитывал, – это устрицы. О проблеме, с которой может столкнуться ключевое место проведения Игр, сообщает BBC, передает .

Многие из устриц в заливе прикрепились к поплавкам, предназначенным для того, чтобы остановить волны. Устрицы были обнаружены, когда озадаченные чиновники начали выяснять, почему эти поплавки начали тонуть.

Решение проблемы было огромной и трудоемкой задачей. Оборудование, проложенное на расстоянии 5,6 км, приходилось или вытаскивать на берег и очищать, или очищать на месте группам водолазов. Такие работы обошлись в 1,28 млн долл. Всего выловили 14 тонн устриц.

И это были не просто моллюски. Официальные лица выяснили, что это устрицы магаки, которые очень популярны зимой в Японии.

Однако употреблять эти устрицы в пищу не будут, ведь это могло бы спровоцировать проверки контролирующих органов. И это, отмечает издание, – “очедь досадно”, ведь цены на эти устрицы могут легко достигать десятков тысяч долларов.

Комплекс Sea Forest Waterway – единственная гребная трасса международного стандарта во всей стране.

Имея бюджет в размере всего около 1,5 миллиона долларов в год, чтобы поддерживать ее на плаву после окончания Игр, властям лучше надеяться найти долгосрочное решение этой проблемы с устрицами, отмечает издание.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

За несколько дней до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост количества новых случаев в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио снова вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.

Несколько иностранных спортсменов, проживающих в Олимпийской деревне в Токио, уже заболели COVID-19.

По материалам: УНН