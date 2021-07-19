Назван самый высокооплачиваемый спортсмен Олимпийских игр-2020

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Олимпийских игр-2020 опубликовало издание “Forbes”, передает со ссылкой на сайт издания.

Лидер “Бруклина” и сборной США по баскетболу Кевин Дюрэнт занял первую строчку в данной генерации. Он получает 75 млн долл. в год. За ним разместилась японская теннисистка Наоми Осака с годовым доходом в 60 млн. Тройку замкнул еще один баскетболист – защитник “Портленд Блейззерс” – Демиан Лиллард (40,5 млн).

Также в списке представлены сербский теннисист Новак Джокович (34,5), британский гольфист Рори Макилрой (32), американский баскетболист Девин Букер, японский теннисист Кей Нисикори (по 30,5) и еще два члена баскетбольной сборной США – Крис Миддлтон (27 млн ) и Джру Холидей (23 млн).

Самой высокооплачиваемой украинкой на Олимпиаде в Токио является 26-летняя теннисистка Элина Свитолина с суммой в 20,5 млн долл. призовых – но не за прошлый год, а за всю карьеру.

По материалам: УНН