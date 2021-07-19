Спорт

Клуб украинца завоевал Суперкубок Бельгии по футболу

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Клуб украинца завоевал Суперкубок Бельгии по футболу

ФК “Брюгге” вышел победителем из поединка за Суперкубок Бельгии по футболу, сообщает со ссылкой на сайт команды.

Что известно

Поединок против “Генка” прошел на стадионе “Ян Брейдель” в Брюгге и завершился победой команды Филиппа Клемана со счетом 3: 2.

Детали

У победителей голы забили Матей Митрович, Ноа Ланг (пенальти) и Клинтон Мата. У гостей отличились Тео Бонгонда и эре Уронен.

Примечательно, что украинец Эдуард Соболь пропускал поединок в составе триумфаторов.

Дополнение

“Сине-черные” завоевали 16-й Суперкубок Бельгии в своей истории и первый трофей в сезоне 2021/22.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 43 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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