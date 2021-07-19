Два украинских клуба получили соперников в новом турнире от УЕФА

Состоялась церемония жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА. Два представителя Украины получили соперников, сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

“Колос” на старте еврокубкового сезона 2021/2022 сыграет с победителем пары “Стяуа Бухарест” (Румыния) – “Шахтёр Караганды” (Казахстан). Матчи в данной паре будут сыграны 22 и 29 июля.

Первый матч между украинским клубом и победителем вышеупомянутой пары пройдет в Коваливке 5 августа, а ответный матч на выезде 12 августа.

А “Ворскла” под руководством Юрия Максимова будет соревноваться с победителем пары “Астана” (Казахстан) – “Арис” (Салоники, Греция).

Сначала же в третьем раунде Лиги конференций команде надо пройти “Куопио” с финского города Куопио в 1/4 финала турнира.

Четвертьфинальная встреча против “Куопио” состоится 22 июля в Финляндии, а ответная – 29 числа на арене им. Бутовского. Полуфиналы Лиги конференций УЕФА состоятся 5 и 12 августа.

УЕФА перенес место проведения финала Лиги чемпионов-2023.

По материалам: УНН