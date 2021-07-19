Спорт

БК “Тернополь” подписал первого в истории легионера клуба

Photo of Admin Admin Send an email 25 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

БК "Тернополь" подписал первого в истории легионера клуба

Ти Джей Гоз (с мячом)

БК “Тернополь” сообщил о подписании первого американского легионера на новый сезон. Им стал 26-летний защитник Ти Джей Гоз, информирует со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

На родине Гоз выступал за команду “Brigham Young University” штата Юта в первом университетском дивизионе.

В прошлом сезоне американец выступал в чемпионате Польши за “Трефл Сопот”. Набирал 9,3 очка, 2,2 подбора, 3,3 передачи в среднем за 19 минут на площадке.

Женский БК “Будивельник” подписал первого легионера в истории клуба.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 26 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Бельгия открыла границы для туристов из Украины

1 час ago

Каждая страна ЕС может внести Украину в собственный «зеленый список» – Шмыгаль

3 часа ago

В Украину несется циклон Christoph: где будет бушевать непогода

3 часа ago

Курс валют на 16 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button