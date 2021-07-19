БК “Тернополь” подписал первого в истории легионера клуба

Ти Джей Гоз (с мячом)

БК “Тернополь” сообщил о подписании первого американского легионера на новый сезон. Им стал 26-летний защитник Ти Джей Гоз, информирует со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

На родине Гоз выступал за команду “Brigham Young University” штата Юта в первом университетском дивизионе.

В прошлом сезоне американец выступал в чемпионате Польши за “Трефл Сопот”. Набирал 9,3 очка, 2,2 подбора, 3,3 передачи в среднем за 19 минут на площадке.

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По материалам: УНН