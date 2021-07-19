Баскетбол: один из лучших бомбардиров чемпионата Италии усилил БК “Прометей”

БК “Прометей” подписал контракт с американским атакующим защитником Д’Анджело Харрiсоном, информирует со ссылкой на сайт “Прометей”.

Детали

В прошлом сезоне в Серии А Харрисон набирал 16,8 очка и делал 3,7 передачи при 33,6 процентов реализации трехочковых. Защитник сыграл 25 матчей, проводя на площадке по 28,1 минуты. Бриндизи закончил регулярный чемпионат на 2-м месте в турнирной таблице Серии А, в плей-офф в полуфинальном раунде уступил будущему чемпиону Италии “Виртус” (0: 3).

За свою профессиональную карьеру новичок “Прометея” успел поиграть в Европе в чемпионатах Турции, Израиля, Лиге ВТБ и французской национальном первенстве. Выигрывал чемпионат Израиля.

Напомним

Контракты с клубом продлили Денис Лукашов, Александр Липовый, Вячеслав Петров, Илья Сидоров, Александр Беликов, Ди Джей Стивенс и Шон Эванс.

По материалам: УНН