Баскетбол: “Милуоки” одержали третью победу в финальной серии НБА

В пятом поединке финальной серии НБА в гости к “Финикс Санс” посетили игроки “Милуоки Бакс”, передает корреспондент

Детали

В первой четверти на паркете доминировали хозяева, которые получили значительное преимущество в 16 баллов — 37:21. Однако “Милуоки” стартовых четыре минуты второй четверти сыграли 16-очковую провал в игре. На большой перерыв команды ушли уже при лидерстве “Бакс”, которые развили преимущество в третьей четверти.

В заключительной четверти “Санс” так и не удалось обогнать гостей, потерпев чотириочкову поражение — 119: 123.

В составе “Милуоки” больше очков набрал форвард Яннис Адетокунбо — 32, дабл-дабл на счету его одноклубника разыгрывающего Джру Холидея — 27 очков и 13 передач.

Дополнение

“Милуоки” впервые в текущей серии до четырех побед вышли вперед — 3: 2. Команда проиграла первые два матча серии, а затем одержала три победы подряд.

По материалам: УНН