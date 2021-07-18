Украинские юниоры завоевали пять наград Кубка Европы по дзюдо

Украинцы завоевали пять медалей в стартовый соревновательный день юниорского Кубка Европы в Праге, сообщает со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.

В весовой категории до 70 кг сразу две украинки сумели пробиться в финал, где между собой определили победительницу. В итоге золотую награду завоевала Наталья Чистякова, “серебро” — у Юлии Курченко.

Еще три бронзовые награды в копилку команды положили Никита Голобородько (до 60 кг), Владислав Казимиров (до 66 кг) и Елизавета Литвиненко (до 78 кг).

18 июля на татами Праги выйдет еще 11 украинских дзюдоистов.

Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по дзюдо.

По материалам: УНН