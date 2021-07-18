Украинцы выиграли две медали на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике

В третий день юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в Таллинне, украинцы выиграли две медали, сообщает со ссылкой на ФЛАУ.

Метатель копья Артур Фельфнер уже в первой попытке показал результат 76,13 м, а в четвертой улучшил свой же лучший результат сезона в мире и победил — 78,41 м.

Светлана Жульжик выиграла серебряную медаль в беге на 800 метров. Украинка финишировала второй с личным рекордом — 2:04,02 мин. Победила швейцарка Одри Верро (2:03,12 мин).

Среди других результатов отметим, что Роман Петрук с показателем 2,15 м занял пятое место в финале по прыжкам в высоту.

Андрей Атаманюк замкнул первую восьмерку финалистов в беге на 3000 метров (8:22,95 мин).

Украинская прыгунья в высоту завоевала “золото” на этапе “Бриллиантовой лиги”.

По материалам: УНН