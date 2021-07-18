В Олимпийской деревне в Токио впервые обнаружили коронавирус у спортсменов

Два иностранных спортсмена, проживающих на территории Олимпийского городка в Токио, сдали положительные тесты на заражение новым коронавируса. Об этом говорится в отчете, опубликованном в воскресенье на сайте оргкомитета “Токио-2020”, передает .

Личные данные инфицированных спортсменов не приводятся.

Кроме того, в документе сообщается, что 18 июля заражение было выявлено у одного атлета, который не проживает в Олимпийской деревне, одного сотрудника СМИ, одного сотрудника, занятого на олимпийских объектах, и пяти человек, связанных с проведением соревнований. Все инфицированные не являющихся гражданами Японии.

17 июля оргкомитет сообщил о первом случае выявления коронавируса на территории Олимпийского городка. В тот день заражения обнаружили у человека, связанной с проведением Игр.

Как сообщает в воскресенье агентство Kyodo со ссылкой на представителя оргкомитета “Токио-2020”, связанное лицо с проведением Игр и оба спортсмена, инфицирование которых было подтверждено, являются гражданами одной и той же страны. Кроме того, все трое привлечены к проведению соревнований в одной и той же спортивной дисциплине.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

За шесть дней до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост количества новых случаев в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио снова вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.

По материалам: УНН