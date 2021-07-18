Олимпийский комитет пообещал спортсменке-трансгендеру поддержку в Токио

Представитель Олимпийского комитета Новой Зеландии Эшли Эбботт пообещала помочь важкоатлетке Лорел Хаббард на Олимпийских играх в Токио. Она отметила, что для взаимодействия спортсменов со СМИ будут выбраны “лучшие варианты”, пишет издание Inside The Games, передает .

“Мы очень тесно сотрудничаем с Лорел, как и с любыми спортсменками. Но с ней, все же, особенно — из-за того, что ей уделяется большое внимание (со стороны СМИ)”, — сказала Эбботт.

“Будем искать для нее лучшие варианты с точки зрения взаимодействия со средствами массовой информации — конечно, это микст-зона и тому подобное. Мы продолжим работать с ней и позаботимся о том, чтобы ее всегда поддерживали”, — добавила она.

43-летняя Хаббард, выступающая в весовой категории до 87 кг, квалифицировалась на Игры как сильная тяжелоатлетка Океании. Она сменила пол в 2012 году, до этого выступала под именем Гэвин Хаббард как мужчина.

После операции по изменению пола Хаббард завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2017 Анахайме, а также победила на Тихоокеанских играх в 2019 году. Хаббард станет первым в истории спортсменом-трансгендеров, выступающим на Олимпиаде.

По материалам: УНН