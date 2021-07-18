Спорт

Обошел Криштиану Роналду: публикация Месси с нецензурными словами побила рекорд Instagram

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Обошел Криштиану Роналду: публикация Месси с нецензурными словами побила рекорд Instagram

Через неделю после того, как футболист Лионель Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, он побил еще один рекорд, передает со ссылкой на Marca.

Пост Месси в Instagram о себе с трофеем Копа Америка стал самой популярной спортивной фотографией платформы, обойдя публикацию португальского футболиста Криштиану Роналду, посвященную Диего Марадоне после смерти последнего 25 ноября 2020 года.

Фотография Месси уже набрала 20 млн лайков, что является рекордом для спортивного поста в Instagram.

Это также шестой по популярности пост в истории социальной сети после постов таких авторов, как Billie Eilish, XXXTentacion, Ariana Grande и фотографии яйца от 4 января 2019 года.

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Сообщение, распространенный Leo Messi (@leomessi)

Аргентина обыграла Бразилию в финале Копа Америка.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 10 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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