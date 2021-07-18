Клубы лидеров сборной Украины проведут очный поединок

Английский “Вест Хэм” определился со спаррингом на тренировочном сборе перед сезоном. Соперником “молотобойцев” станет итальянская “Аталанта”, передает со ссылкой на сайт “молотобойцев”.

Клуб Андрея Ярмоленко встретится с командой Руслана Малиновского и Виктора Коваленко. Правда, участие в матче среди игроков сборной Украины может принять только вингер “молотобойцев”.

Малиновский восстанавливается после операции на грыже. Футболист пробудет вне футбольного поля 45 дней. Участие Виктора в игре под вопросом. “Аталанта” не против отпустить полузащитника в аренду.

Контрольный поединок между коллективами назначен на 7 августа в Лондоне.

По материалам: УНН