Из-за ошибки: Польша вынуждена была вернуть домой шестерых пловцов с Олимпиады в Токио

Ошибка, связанная с подачей заявки Польской федерацией плавания, привела к тому, что шесть пловцов были отправлены домой с Олимпийских игр в Токио после того, как они только что прибыли в японский город. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на Swim Swam.

Алисия Чурж (Alicja Tchórz), Бартош Пишторович (Bartosz Piszczorowicz), Александра Полянская (Aleksandra Polańska), Матеуш Чованец (Mateusz Chowaniec), Доминика Коссаковска (Dominika Kossakowska) и Ян Холуб (Jan Hołub) были изначально включены в польский список участников на Олимпийских играх. Таким образом, они отправились в Токио в составе польского контингента, состоящего из 23 человек.

Однако почти сразу после прибытия им пришлось покинуть Японию и попрощаться со своей олимпийской мечтой из-за ошибок в процессе подачи квалификационных заявок, связанных с включением слишком большого количества плавцов.

Piąta nad ranem w Tokio. Pływacy żegnają szóstkę wycofanych kolegów… pic.twitter.com/IjyUYtfDmN

— Maksym Jaworski (@MaxJaw_) July 17, 2021

Сообщение от 17 июля на сайте Польской федерации плавания подтверждает, что ее олимпийский список теперь будет состоять всего из 17 участников.

В заявлении также говорится: “Завтра президент PZP опубликует официальное сообщение, содержащее всю информацию, касающуюся ситуации, деятельности Ассоциации, связанной с утверждением состава и принятых решений”.

Между тем польские пловцы подписали открытое письмо президенту Польской федерации плавания Павлу Сломинскому с призывом ко всему правления организации немедленно уйти в отставку из-за сложившейся ситуации. Письмо подписали 22 пловцы.

“Действия ассоциации привели к беспрецедентному событию в истории польского спорта, – говорится в письме. – Мы призываем президента и весь совет немедленно уйти в отставку”.

Летние Олимпийские игры стартуют на следующей неделе, 23 июля, и завершатся 8 августа. Часть украинской сборной уже прибыла в Токио.

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Сообщение, распространенный Alicja Tchórz (@alicja_tchorz)

По материалам: УНН