Спорт

Евро-2020: голкипер Украины Бущан в топ-6 по количеству сейвов

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Евро-2020: голкипер Украины Бущан в топ-6 по количеству сейвов

Георгий Бущан

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан по итогам Евро-2020 вошел в топ-6 рейтинга голкиперов чемпионата по количеству сейвов. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает .

Так, Бущан занял шестое место в рейтинге голкиперов турнира, совершивших наибольшее количество сейвов.

На счету украинского кипера – 15 спасений в пяти поединках, сообщили в УЕФА.

Первое место – за вратарем команды Швейцарии Янном Зоммером – 21 сейв.

В четвертьфинале Евро-2020 украинская сборная во главе с главным тренером Андреем Шевченко уступила сборной Англии со счетом 0:4, тем самым позволив англичанам пройти в полуфинал чемпионата.

По материалам: УНН

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