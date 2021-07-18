Бывший нападающий “Динамо” завершил карьеру в сборной Швейцарии

30-летний нападающий немецкого “Вольфсбурга” Адмир Мехмеди объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии, передает со ссылкой на сайт “Вольфсбурга”.

“Мне всегда хотелось самостоятельно определить дату прощание. Чемпионат Европы является достойным финалом моей карьеры в сборной Швейцарии. Горжусь тем, что мне удалось пережить”, — сказал Мехмеди.

На его счету 76 матчей в составе национальной команды. Зато с 2012 по 2014 годы форвард защищал цвета киевского “Динамо”, с которым выиграл “серебряные” и бронзовые медали чемпионата Украины (25 матчей и один гол).

На Евро-2020 сборная Швейцарии дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила национальной команде Испании.

По материалам: УНН