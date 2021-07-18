Боксер Митрофанов защитил титул чемпиона “WBO Oriental”

В столице Украины завершился вечер бокса промоутерской компании “K2 Promotions”, в котором проводил бой Дмитрий Митрофанов, сообщает со ссылкой на “K2 Promotions”.

Главным событием вечера стал бой между чемпионом WBO Oriental в первом среднем весе Дмитрием Митрофановым (11-0-1, 5 КО) и чемпионом Нигерии Рилливаном Бабатунде (13-1, 8 КО).

Украинец победил единогласным решением судей — 99:91, 98:92, 99:90.

“Первая защита. Было очень большое волнение. Прошло полгода после моего чемпионского боя, где я завоевал титул. Вес дался легче, потому что лето, есть тренер, есть диетолог. Задача была меньше пропустить, больше нанести удары. И нанести так, чтобы соперник скорее закончил бой”, — сказал победитель.

Украинский боксер вошел в топ-15 рейтинга WBO.

По материалам: УНН