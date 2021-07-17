Украинские гимнастки завоевали медаль Гран-При в Израиле

Завершились многоборье и квалификация в финалах в отдельных видах на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Израиле, сообщает со ссылкой на Федерацию гимнастики Украины.

Наша сборная команда в групповых упражнениях также показала в многоборье сильные выступления и с суммой баллов 91,450 завоевала “серебро” соревнований. Также девочки квалифицировались в оба финала.

Кристина Пограничная, Виктория Оноприенко, Влада Никольченко и Мелания Тур заняли в многоборье пятый (99,900), шестое (99,450), восьмое (97,800) и пятнадцатой (88,150) места соответственно.

Стоит отметить, что Пограничная квалифицировалась во все 4-ре финалы, Виктория — в финалы с мячом и булавами, а власть — в финал с обручем.

Украинская гимнастка завоевала медаль Кубка мирового вызова.

По материалам: УНН