УЕФА перенес место проведения финала Лиги чемпионов-2023

Исполнительный комитет УЕФА назначил стадионы, которые в ближайшие годы проведут финалы ряда клубных турниров УЕФА, информирует со ссылкой на сайт УЕФА.

После переноса финала Лиги чемпионов УЕФА 2021 из Стамбула в Порту было решено провести финал Лиги чемпионов-2023 на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Кроме того, в конце августа 2021 и 2022 годов Стамбул также примет мероприятия, приуроченные к началу еврокубковых сезонов 2021/22 и 2022/23. Они включают в себя жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА.

Соответственно, финал Лиги чемпионов 2023, который первоначально должен был состояться в Мюнхене, переносится до 2025 года. Стадион “Уэмбли” проведет финал Лиги чемпионов 2024 года, в как и планировалось.

Исполком УЕФА заключил мировое соглашение с двумя городами, которые находились в списке хозяев Евро-2020 года, но были лишены этих прав. Соглашение признает силы и средства, потраченные обоими городами на подготовку к турниру, и предусматривает проведение в них клубных финалов в будущем.

Соответственно, Дублин проведет финал Лиги Европы в 2024 году, а Бильбао примет финал Лиги чемпионов среди женщин в 2024 и финал Лиги Европы в 2025 годах.

По материалам: УНН