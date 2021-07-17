Тринадцатая подряд победа: Украинская теннисистка пробилась в полуфинал турнира в Будапеште

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в полуфинал турнира WTA-250 “Hungarian Grand Prix”, который проходит в Будапеште (Венгрия), передает со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В четвертьфинальном поединке 24-летняя киевлянка за 1 час 54 минуты одолела Панну Удварди из Венгрии — 6:4, 6:4. Калинина реализовала преимущество с четвертого матчбола.

Для Калининой это тринадцатый победа подряд: Ангелина выиграла два титула на крупных турнирах ITF — в Монпелье (60-тысячник) и Контрексевилле (100-тысячник).

По результатам турнира в Будапеште украинка, как минимум войдет в число 90 сильнейших теннисисток планеты, обновив персональное достижение, установленное на этой неделе — 95-ю строчку.

За выход в финал наша землячка поспорит с победительницей матча между Паолой Ормаечеа из Аргентины и Даниэль Коллинз с США (2).

По материалам: УНН