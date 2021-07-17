Теннисист Стаховский вышел в финал парных соревнований в Казахстане

Киевлянин Сергей Стаховский удачно провел матч полуфинальной стадии парного разряда на турнире в Нур-Султане, передает со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

Стаховский в паре с Питером Полански вышли в финал Челленджера в Нур-Султане после тяжелой победы над Алессандро Бега и Корентеном ДЕНОЛ — 3:6, 6:4, 10:8.

Стаховский и Полански в финале сыграют против дуэта Сюй Юйсьоу (Китайский Тайбэй) / Бенджамин Лок (Зимбабве), которые посеяны под третьим номером.

В 2021 году Стаховский завоевал два парных титул на “Челленджере” вместе с австралийцем Марком Полмансом.

По материалам: УНН