Спорт

Минус один конкурент: “Вест Хэм” продал игрока в “Лацио”

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Минус один конкурент: "Вест Хэм" продал игрока в "Лацио"

Бразильский полузащитник Фелипе Андерсон сменил лондонский “Вест Хэм” на римское “Лацио”, информирует со ссылкой на сайт “молотобойцев”.

Соглашение между Андерсоном и “бьянкочелести” рассчитано на четыре года. Сумма трансфера не разглашается.

Примечательно, что атакующий полузащитник уже выступал в составе “Лацио” с 2013-го по 2018 год, после чего перешел в “Вест Хэм” за 38 млн. евро. В 73 матчах за лондонский клуб Фелипе забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач.

Заметим, что в прошлом сезоне Андерсон выступал на правах аренды за “Порту”. В “Вест Хэме” в атакующем звене поля выступает наш Андрей Ярмоленко.

Клуб Ярмоленко заинтересовался голкипером сборной Украины.

По материалам: УНН

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