Футбол: “Милан” подписал титулованного чемпиона мира

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру продолжит карьеру в чемпионате Италии. “Милан” объявил о переходе игрока, информирует со ссылкой на сайт “россонери”.

В “Милане” Жиру получил 9-й номер на форме. Детали контракта между клубом и футболистом официально не сообщаются.

34-летний француз последние девять сезонов провел в Лондоне, где играл за “Челси” и “Арсенал”. Форвард получил немалую коллекцией трофеев, среди которых победы в лигах чемпионов и Европы, четыре Кубка и три Суперкубка Англии, чемпионство во Франции и триумф на ЧМ-2018.

Заметим, что Жиру дебютировал в составе взрослой сборной Франции в ноябре 2011 года, забив 46 голов в 110 матчах.

Лучший футболист Евро-2020 перешел в “ПСЖ”.

По материалам: УНН