Спорт

Французский клуб усилился украинским нападающим

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Французский клуб усилился украинским нападающим

Бывший нападающий “Рух” Николай Кухаревич стал футболистом французского ФК “Труа”, передает со ссылкой на сайт команды.

Контракт между сторонами подписан до 2026 года. Сумма трансфера не сообщается.

Примечательно, что ФК “Труа” станет новичком элитного дивизиона французского футбола — Лиги 1.

В прошлом сезоне УПЛ молодой форвард провел за “Рух” 18 поединков, в которых ему удалось дважды отличиться забитым мячом.

В прошлом году французский клуб купила компания “City FootballGroup”, которая владеет, в том числе, “Манчестер Сити”.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 55 секунд ago
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