Чемпион Латвии усилил состав украинским полузащитником

ФК “Рига”, который является действующим чемпионом Латвии, подписал контракт с 23-летним украинским полузащитником Юрием Вакулко, передает со ссылкой на сайт команды.

О деталях перехода информация отсутствует. Однако портал “Transfermarkt” пишет о том, что Вакулко перешел в “Ригу” на правах свободного агента, а его контракт рассчитан до конца 2021 года.

Последним клубом игрока “Днепр-1”. В прошлом сезоне он успел сыграть четыре поединка за команду в УПЛ.

Заметим, что в 2018 года “Днепр” продал Вакулко в “Партизан”. В высшей лиге Сербии Вакулко сыграл две игры. Последние три сезона Вакулко провел в клубах украинской Премьер-лиги “Арсенал” и “Днепр-1”. Также он представлял сборные Украины U18, U19 и U21. За сборную U21 Вакулко провел 16 матчей, забил два гола и в последние годы был капитаном команды.

ФК “Рига” занимает второе место в чемпионате Латвии, уступая “РФШ” на два очка.

По материалам: УНН