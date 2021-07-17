Спорт

Баскетбол: молодежные сборные Украины и России проведут очный поединок на Еврочеленджере

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Баскетбол: молодежные сборные Украины и России проведут очный поединок на Еврочеленджере

Международная федерация баскетбола (ФИБА) изменила соперников в группах Еврочеледжера среди мужских сборных U-20, сообщает со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Из-за запрета российским гражданам посещать Чехию ФИБА перенесла матчи российской сборной из чешского Брно в греческий Ираклион.

Зато ФИБА также перенесла матчи сборной Хорватии по Ираклиона в Брно, чтобы выровнять количество участников.

В греческом Ираклионе соревноваться мужские сборные U-20 из Украины, Словении, Израиля, Бельгии, Греции и россияне.

В чешском Брно затем выступать Хорватия, Испания, Италия, Португалия, Албания и Чехия.

БК “Одесса” подписал американского защитника.

По материалам: УНН

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