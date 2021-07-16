Украинка стала призером чемпионата мира по шашкам

В Таллинне завершились чемпионаты мира по шашкам-100 среди мужчин и женщин из классической программы – главной и самой престижной программы в мире шашек, передает со ссылкой на Федерацию шашек Украины.

За звание чемпиона мира среди мужчин боролись 40 лучших спортсменов из 18 стран. МСУМК Артем Иванов из Ивано-Франковска и международный гроссмейстер Воутер Сипма из Нидерландов поделили 6-7 места. По дополнительным критериям Артем занял 7 место.

Не менее напряженной шла борьба на чемпионате мира среди женщин, в котором за звание чемпионки боролись 16 финалисток из 9 стран мира. Только последний тур обнаружил победителей. Наша чемпионка Европы по скорой и молниеносной игре ЗМСУ Виктория Мотричко впервые за 10 лет получила Украины бронзовую награду.

Украинцы завоевали ряд медалей на молодежном чемпионате Европы по шашкам.

По материалам: УНН