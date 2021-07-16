Теннис: вторая украинка пробилась в четвертьфинал “Hungarian Grand Prix”

Киевлянка Ангелина Калинина стала второй представительницей Украины в четвертьфинале турнира WTA-250 “Hungarian Grand Prix” в Будапеште (Венгрия), информирует со ссылкой на ФТУ.

Калинина вышла уверенно обыграла третью сеяную Бернарду Перу с США — 7:5, 6:3.

Это 12-я победа Калининой подряд. ее следующей соперницей станет венгерка Мисс Удварди, которая обыграла белоруску Александру Соснович (6 сеяная).

Другая украинка — Екатерина Козлова, сойдется в 1/4 финала с первой сеяной Путинцев.

По материалам: УНН