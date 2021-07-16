Спорт

Лучший футболист Евро-2020 перешел в “ПСЖ”

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Лучший футболист Евро-2020 перешел в "ПСЖ"

Ведущий клуб Франции “ПСЖ” объявил о переходе итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумма, сообщает со ссылкой на сайт парижан.

22-летний футболист подписал контракт до 2026 года с ведущим французским клубом и, как сообщается, уже прошел медобследование во время чемпионата Европы в Риме в июне.

С рыночной стоимостью 60 млн. евро итальянец сменил Давида Алабу в рейтинге самых дорогих бесплатных трансферов в мире.

Примечательно, что предыдущим клубом голкипера был “Милан”, за который он провел 48 матчей в прошлом сезоне и пропустил 54 гола. В составе сборной Италии Доннарумма выиграл Евро-2020 и был признан лучшим игроком турнира.

“ПСЖ” оформил трансфер звездного защитника “Интера”.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды ago
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